Euro juniores, giochi Mediterraneo e Master: trionfa il nuoto campano

Soddisfazioni e successi per il nuoto campano nell’ultimo week-end. Due le atlete medagliate agli Euro Junior di Bucarest: Marina Cacciapuoti (Olimpic nuoto) oro nella 4x100 stile libero e bronzo nella 4x100 misti e Chiara Della Corte (Campania sport) bronzo nella 4x100 misti. Entrambe hanno raggiunto la finale nella gara individuale, insieme a Nicolò Accadia (Canottieri Napoli), bronzo nella staffetta prima però di essere squalificato.

Pioggia di medaglie dai giochi del Mediterraneo di Orano: Campania sei volte sul podio con Simone Stefani (Time Limit) oro nei 50 dorso. Argento nella 4x200 stile libero e bronzo nei 400 stile libero per Antonietta Cesarano (Assonuoto Caserta). Argento per la sorella Noemi, stessa società, nella 4x200 stile. Viola Scotto di Carlo (Napoli nuoto) argento nei 50 delfino e bronzo nella 4x100 stile.

In evidenza la “Peppe Lamberti nuoto club” che ai campionati nazionali Master in acque libere di Piombino, grazie a un oro, tre argenti e tre bronzi a livello individuale, nonché due argenti in staffetta, ha conquistato il terzo posto nella classifica finale su 104 società partecipanti.

«Risultati che premiano un percorso fatto di grandi sacrifici, in cui la costanza e il duro lavoro, hanno fatto la differenza. Le mie congratulazioni ai tecnici e agli atleti – ha detto Paolo Trapanese, presidente del Comitato campano della Fin - ma anche alle società che permettono, attraverso il fondamentale lavoro di sinergia con il nostro comitato, di poter offrire un servizio di prima qualità, nonostante le difficoltà economiche di questi tempi».