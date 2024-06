Europei atletica 2024, Tortu in finale nei 200 col miglior tempo

Ha tanta voglia di vincere, Filippo Tortu. Lo sprinter campione olimpico di Tokyo della staffetta 4x100, oggi impegnato negli Europei di Roma, ha centrato l'accesso alla finale dei 200m, col tempo di in 20"14, il migliore delle semifinali.

Filippo Tortu raggiunge la finale a Roma 2024

L'azzurro è partito velocissimo nei primi 100 metri, lanciandosi a tutta birra nel rettilineo: gli ultimi metri sono stati di gestione. In forza alle Fiamme Gialle, Tortu punta a vincere l'oro nella finale, in programma domani sera. «Oggi era importante fare una buona gara senza sprecare molto in vista di domani. Ho corso una buona gara e sul rettilineo non ho spinto troppo. Insomma, ora sotto con la finale», dice Filippo. «Sono sicuro dei miei mezzi, come ero all'inizio dell'anno e come sono ancora di più oggi. Ho fatto una buona gara, che domani devo replicare migliorando su alcuni aspetti. Sono felice per i successi dei miei compagni, ma sono molto concentrato su quello che devo fare io». Ottimi segnali sono arrivati anche da Fausto Desalu, che rientrava da un periodo negativo: il piemontese corre in 20''39 si guadagna un posto tra i migliori d'Europa: «Ho corso bene, però mi sono irrigidito negli ultimi metri. Adesso riposo e domani in finale darò tutto».