Europei atletica, il baby Sito regala spettacolo nei 400m: va in finale con record tricolore

Un ragazzo milanese di 21 anni si sta prepotentemente facendo largo nei cuori degli appassionati di atletica italiani. Luca Sito, classe 2003, ha ottenuto la qualificazione alla finale dei 400m agli Europei di Atletica in corso allo stadio Olimpico di Roma.

Sorpresa Sito, l'azzurro 21enne in finale dei 400m

Il giovanissimo corridore azzurro ha chiuso primo la semifinale numero 1 (su 3 totali) con il super tempo di 44.75, cancellando il primato italiano di Davide Re che durava da cinque anni (44.77). Sito ha messo dietro di sé il belga Sacoor (44.99) e il belga Molnàr (45.04), e ora si candida per una medaglia nella finale di domani. «Fare il record italiano qui all'Olimpico è magnifico. Questo pubblico mi dà una carica pazzesca e mi fa tardare la "botta" dei 400 metri - racconta nel post gara a Rai Sport- Ci sono bambini che mi chiedono foto e autografi, una sensazione di appagamento magnifica. Ora recupero con un po' di crioterapia e domani in finale darò quello che riesco. Non ho niente da perdere e darò tutto me stesso. Non vedo l'ora di sorprendere ancora di più».