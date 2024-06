Europei atletica, Sibilio: «Alle Olimpiadi posso scendere sotto i 47 secondi»

Alessandro Sibilio se la ricorderà a lungo la serata di ieri agli Europei di Atletica a Roma. L'ostacolista napoletano ha conquistato l'argento nei 400 hs, siglato il nuovo record italiano (che resisteva da 23 anni) e concluso la gara alle spalle di un fuoriclasse come Karsten Warholm. «Non potevo chiedere di più - racconta Sibilio - Spevo che per prendere una medaglia serviva correre forte. Ma quando ho fatto il riscaldamento e ho visto tutte quelle persone sugli spalti per me, mi sono detto che era il giorno giusto».

«Posso fare ancora meglio. Mori un idolo per me»

A parte "l'alieno" Warholm, che come sempre è di un altro livello, il portacolori delle Fiamme Gialle sa di aver fatto una buona gara. «Posso fare ancora meglio, perché sto metabolizzando la nuova ritmica di quest'anno. Peccato per quei metri finali, non era ancora il giorno per battere il norvegese, mi mancano dei giorni di allenamento. Quelli che mancano a Parigi non li ho contati, sono scaramantico». Alessandro ragiona per step, e lo step ieri era l'appuntamento di Roma. Solo quando saranno conclusi gli Europei (oggi ci sono le staffette) penserà alle Olimpiadi. Parlando di Fabrizio Mori, ex detentore del record italiano sui 400 ostacoli, Sibilio spende parole al miele: «E' un grande uomo, prima che un grande atleta. Ogni tanto mi racconta sue imprese. Ha avuto anche momenti brutti, sentire come li ha affrontati mi dà la carica. Per me è un idolo e un mentore».

«Warholm un fenomeno, tra noi grande amicizia»

Il classe 1999 ha saputo superare momenti complicatissimi in carriera, su tutti il 2022, un anno veramente brutto: «Pensavo che la mia stagione sarebbe stata in discesa, ma poi a Rieti ho subito un infortunio che mi ha tenuto fuori 5-6 mesi e mi ha totalmente cambiato lo stile di corsa. Per rimettersi in piedi ci vuole molto tempo, sto ancora soffrendo leggeri acciacchi per tornare a posto». Quando gli chiedono se vale un podio olimpico, lui risponde così: «In questo momento è difficile, ci sono tre fenomeni davanti che vanno sotto i 47". Penso che Parigi sarà un'altra gara come Tokyo, si andrà molto vicino alla barriera dei 46" e in questo momento non credo di valerli. Posso valere un tempo sotto i 47" se il mio corpo mi lascia libero da acciacchi fisici».

Inevitabile poi che si passi a parlare di Warholm, oro olimpico, mondiale e da ieri anche europeo, oltre che detentore del record del mondo: «E' un campione fuori e dentro la pista. Tra noi c'è grande amicizia. Mi ha sempre fatto i complimenti e ci facciamo l'in bocca al lupo a vicenda. In gara è un fenomeno, correre a fianco al proprio idolo è incredibile. Lui predilige questa corsa sulle corsie esterne, perché pensa a sé stesso: mi piace la sua mentalità "Io sono il più forte, sono davanti e adesso vienimi a prendere"».