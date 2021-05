«Gli obiettivi, i sogni, le sconfitte e le vittorie non sono mai solo tue, sono condivise. I tuoi allenatori piangono, ridono e gioiscono con te. Io, ed i tecnici Francesca ed Enzo Allocco, l'abbiamo desiderata, e questa medaglia con super record italiano assoluto è arrivata». Mette al collo un bronzo pesante Angela Procida. Agli Europei open di Funchal, in Portogallo, la nuotatrice paralimpica si distingue in corsia, perché si aggiudica un prezioso terzo posto nei 50 dorso S3 in una categoria superiore alla sua (S2).

APPROFONDIMENTI SPORT Bronzo pesante di Angela Procida agli Europei di nuoto paralimpico

«Ma si sa, le cose improvvise ed inaspettate sono le più belle e questa mia vittoria, anzi nostra, la dedico a loro. Le emozioni più belle sono soprattutto quando superi non solo i tuoi avversari più grandi, ma anche te stessa», ammette soddisfatta l’atleta di Castellammare di Stabia, tesserata per il Centro Sportivo Portici. Chiude alle spalle della russa Iuliia Shishova (58”71) e dell’altra italiana Arjola Trimi (59”58), arrestando il crono a 1’11”46. «E’ stato un tempo importante in vista di Tokyo 2021, e per tale motivo ringrazio la mia squadra, il Centro Sportivo Portici con il direttore generale Alessandro Pacilli, la Finp e il Comitato italiano paralimpico. E i miei partners Nuoto Extremo, Di Gennaro Spa, e Progettiamo Autonomia. Il sostengo materiale e morale è ciò che mi ha dato la possibilità di conquistare questo podio. Non vedo l'ora di godermi altri successi», auspica fiduciosa la classe 2000.

«Grande risultato. Angela migliora di 2 secondi e mezzo la sua prestazione rispetto all’argento iridato di Londra. E’ un tempo confortante. Forte davvero il desiderio di arrivare a podio come giusto riconoscimento ai sacrifici fatti», conclude orgoglioso l’allenatore Allocco.