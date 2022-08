Tutti aspettavamo Batman (ossia Gregorio Paltrinieri), ma a vincere l'oro europeo a Ostia nella 10 km di nuoto è stato il suo Robin, Domenico Acerenza. L'atleta potentino conquista per la prima volta in carriera (a livello individuale) il metallo più prezioso con una prestazione commovente, condita da una volata finale che è già un classico di questo Europeo. L'Italia esulta anche nella prova femminile, con la medaglia d'argento di Ginevra Taddeucci.

APPROFONDIMENTI SPORT Paltrinieri oro nella 5 chilometri in acque libere EUROPEI NUOTO Europei nuoto, Martinenghi oro e record italiano nei 50 rana. Argento... EUROPEI NUOTO Europei di nuoto, Ceccon vince i 100 dorso, oro anche per la 4x100... EUROPEI NUOTO Europei di nuoto, doppietta Italia nei 100 rana con Pilato e... RECORD DEL MONDO Europei Budapest 2021, record del mondo per la 16enne Benedetta...

Finale da brividi

Nella prima mezz'ora di gara maschile brilla Betlehem, ma a metà gara Paltrinieri prende il comando del gruppo inseguitore, riducendo il distacco con il rivale, che perde tempo con il rifornimento e cala il ritmo delle bracciate. Manca un solo giro alla fine: due francesi, Fontaine e Olivier, passano in vantaggio con Acerenza e Greg saldamente alle costole. Il pubblico di Ostia segue con fermento il convuslo finale: a 300 metri dal traguardo, Paltrinieri ormai è fuori dal podio, ma 'Ace' ha ancora benzina nel serbatoio per uno scatto bruciante sui due transalpini: è oro, nel tempo di 1h 50’33″6, argento per Olivier con 1h50’37″3, bronzo per Fontaine con 1h50’39″1. Paltrinieri chiude settimo (1h51’12″7).

Taddeucci, grande cuore

Applausi anche per Taddeucci, che fino all'ultimo prova a spezzare il dominio dell'olandese Van Rouwendaal, rimanendole in scia e poi superandola. Purtroppo nel nuoto di fondo basta rallentare pochissimo per essere puniti, e la tedesca Beck si prende l'oro (tempo di 2h01’13″4) davanti all'italiana, comunque ammirevole (per lei 2h01’15″2); il bronzo va alla portoghese Andrè con 2h01’16″4.