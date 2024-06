Europei nuoto, oro per Paltrinieri nei 10 Km fondo a Belgrado: «Mi hanno accerchiato ma era la gara mia»

Gregorio Paltrinieri, il campione di tutto, è un’altra volta campione d’Europa. Ha vinto l'oro, anzi stravinto, la 10 chilometri che oggi, nell’acqua calda del fiume Sava dove fa lago a Belgrado, fermato da dighe intorno all’”Isola degli Zingari”, assegnava il titolo continentale di questa che è la sola specialità olimpica del nuoto di fondo.

Medaglia d'oro per Greg

E lo ha fatto con una magia: era stato a lungo primo ma con il gruppo dei migliori (che sono anche tra i migliori al mondo: il francese Olivier, gli ungheresi Rasovszky e Betehem, il greco Kyinikagis, l’inglese Pardoe e gli altri due azzurri Acerenza e Verani), poi, a 500 metri dal traguardo, ha improvvisamente cambiato rotta, lasciando il branco. Sparendo alla loro vista e alla cattura delle telecamere, magari intrufolandosi perfino tra le imbarcazioni dei giudici.

Nel branco se le davano di santa (o forse diabolica) ragione, lottando per un primato che tale non era. Mi avevano accerchiato _ ha detto il campione _ ma questa era la gara mia: l’acqua calda a 27 gradi, mare piatto che poi è un lago; ho girato per un po’ tra i primi, poi ero lì, non potevo nuotare come volevo e come me la sentivo e allora mi sono buttato tanto verso l’interno e poi sono arrivato al traguardo». Ha toccato la piastra ha toccato in 1h49:19. Schiaffeggiata la piastra, ma mentalmente accarezzata, Greg s’è girato a guardar lui i lontani pseudoinseguitori, tra i quali emergeva secondo a 21.4 secondi Olivier e terzo a 21.6 Betlehem, che toccava in contemporanea con Mimmo Acerenza quarto, e Verani, a completare l’onda azzurra, era quinto a 21.9. Pioveva, pioggia sì ma anche gloria per l’Italia.

Che già aveva avuto modo di mostrare il proprio valore nella omologa gara femminile che si è svolta più presto e che ha visto una assai brava e spavalda Barbara Pozzobon arrivare seconda dopo percorso di testa, preceduta solo al tocco (2h00:54.8 contro 2h00.54.9: un decimo di secondo appena dopo dieci chilometri e quindi diecimila metri in acqua!) dalla tedesca Leonie Beck, che si allena ad Ostia con lo stesso gruppo di Greg diretto da Fabrizio Antonlli, in una multinazionale dello sport. E all’argento della Pozzobon l’azzurro aggiungeva il bronzo di Giulia Gabbrielleschi. La lotta per l’unico posto a Parigi, nella Senna o altrove, si fa furente. «Ero un po’ stanca _ ha detto Barbara _ e avevo pure l’acqua nell’occhialino: non l’ho vista». Giulia cercherà una qualifica olimpica al “Sette Colli” e il posto in più per Parigi via piscina. E intanto l’Italia delle acque libere si gode le tre medaglie in un giorno, a set intero: oro per Greg, argento per la Pozzobon, bronzo per Giulia. E domani si continua.