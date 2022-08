Europei nuoto, due medaglie nei tuffi: oro a Bertocchi, bronzo a Pellecani

L'Italia ancora protagonista agli Europei di nuoto a Roma. Stavolta la piscina è quella dei tuffi, dove Elena Bertocchi ha vinto la medaglia d'oro dal trampolino un metro mentre Chiara Pellecani il bronzo. La milanese, che si conferma campionessa d'Europa dopo il successo a Budapest 2020, ha raggiunto un punteggio di 264.25, mentre la 19enne romana si piazza al terzo posto con 259.05. Argento alla svedese Emma Gullstrand con 259.65.

Ufficiale rinvio gare 18 agosto in acque libere

Ora è ufficiale, le prove in acque libere degli Europei di nuoto subiscono una variazione per il maltempo previsto a Ostia nei prossimi giorni. Lo rende noto la LEN in un comunicato ufficiale sottolineando come il 18 agosto non ci saranno gare, mentre la la prima prova in acque libere è stata riprogrammata il 19 agosto alle ore 9 con la 10km maschile e femminile. Il 20 agosto, invece, la 5 km e il 21 agosto la 25 km, seguita dalla staffetta della 6km a squadre. «Questo programma potrebbe essere soggetto a modifiche nel caso in cui le condizioni meteorologiche e marittime lo richiedano - si legge nella nota - Il comitato tecnico, insieme al comitato organizzatore locale e alle autorità preposte, determinerà se le condizioni saranno sicure per lo svolgimento delle rispettive gare». «La sicurezza degli atleti viene prima di tutto, prima di tutto». ha concluso il presidente della LEN Antonio Silva.