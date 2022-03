Urla e lacrime. Scarica la tensione, libera la sua gioia. Dall’argento in Coppa del Mondo al bronzo agli Europei under 20. Mette al collo la sua prima medaglia nella rassegna continentale Mariella Viale. L’atleta della Champ Napoli ha chiuso il suo 2021 in pedana con il secondo posto in Polonia nella prova a squadre. Riparte con un prestigioso terzo posto la sciabolatrice classe 2005, centrando il primo risultato importante del 2022.

Inizia bene la Quaresima. Lascia le turche a digiuno la schermitrice partenopea nel Mercoledì delle Ceneri. Si fa valere il quartetto azzurro, composto da Carlotta Fusetti, Lucia Stefanello e Manuela Spica, guidato a fondo pedana dai maestri Tommaso Dentico e Sorin Radoi. Offrono una prestazione eccellente le ragazze sotto lo sguardo vigile del presidente Fis Paolo Azzi.

Largo successo con la Gran Bretagna (45-18), poi i quarti di finale contro la Polonia (45-38). Si ripropone il duello con le magiare, battute di una stoccata a Sosnowiec (45-44). Arriva, però, proprio lo stop in semifinale contro l’Ungheria (45-18). E allora il match con la Turchia diventa occasione di pronto riscatto per l’Italsciabola femminile (45-42). «Reazione da apprezzare. Non volevamo tornare a casa a mani vuote», racconta Viale. «L’under 20 non è la mia categoria, ma era talmente grande la voglia di prevalere, che ho conquistato la mia prima medaglia europea», rivendica orgogliosa Mariella.

«Ho ravvisato la responsabilità della squadra e poi ho compiuto il mio personale riscatto contro Erbil Nisanur, che mi ha superato nella prova individuale». Un pensiero speciale viene riservato alle compagne del fioretto e della spada, che ieri a Novi Sad (città gemellata con Leopoli) hanno lasciato la gara prima dei rispettivi assalti contro la Russia, dimostrando vicinanza e solidarietà all'Ucraina in lotta contro l'oppressore di turno.

«Dedico il bronzo alla mia famiglia, che mi supporta in tutto», dichiara Viale, che nel profilo WhatsApp ha una foto con papà Francesco. In Serbia, dove il padre la raggiungerà tra qualche giorno, conta di ripetere lo stesso emozionante abbraccio di Riccione 2019, quando vinse i campionati italiani. Il 5 marzo disputerà la prova individuale Cadetti, il 7 quella a squadre. «La cautela è d’obbligo. Darò tutto, punto all’individuale», conclude fiduciosa Viale. In bacheca luccica già il bronzo europeo.