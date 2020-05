Saranno Danimarca, Turchia e Serbia le avversarie della eNazionale nel girone della fase finale di Uefa e Euro2020, il primo Campionato Europeo virtuale che si gioca su Pro Evolution della Konami su Playstation 4 e che vivrà il suo ultimo atto il 23 e 24 maggio. Sono 16 le nazionali approdate alle finali: dieci dopo la prima fase a gironi (tra cui l'Italia, che aveva chiuso al primo posto il Gruppo H collezionando otto vittorie, un pareggio e una sconfitta) e sei attraverso gli spareggi. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone, con le quattro vincitrici che saranno poi sorteggiate contro una seconda di un altro raggruppamento. Ogni sfida sarà al meglio delle tre partite, mentre la finale per assegnare il titolo sarà al meglio delle cinque. Nazionale a forre tinte napoletane. Gli azzurri schiereranno, infatti, Rosario Npk_02’ Accurso, Nicola nicaldan Lillo, Carmine Naples17x Liuzzi e Alfonso AlonsoGrayfox Mereu, che nella prima fase del torneo avevano messo in fila Montenegro, Ucraina, Isole Far Oer, Andorra e Galles. Ventun anni, napoletano, Liuzzi è diventato Player della Nazionale e-Foot vincendo prima il loser bracket della tappa dell’eSport Fest di Roma, organizzata da Timvision e successivamente vincendo il girone A nella Fase Finale di Coverciano. Il formato del torneo prevede sfide di andata e ritorno contro le altre nazionali del girone. Dopo i primi cinque incontri l’Italia è in testa al proprio raggruppamento con 13 punti e ha 2 lunghezze di vantaggio sul Montenegro e 3 sull’Ucraina in attesa delle gare di ritorno che si svolgeranno il 30 marzo. Il primo posto in classifica garantirebbe l’accesso alla finale di Wembley. © RIPRODUZIONE RISERVATA