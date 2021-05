Cuore blu. Al momento della premiazione Vincenzo Boni esibisce con fierezza quanto disegnato sulla mano destra. «Dedica particolare. E’ da una settimana che sono lontano da casa. Iniziano a mancare gli affetti più cari e la mia persona speciale, perché so che mi stava guardando e volevo che le arrivasse questo pensiero». Dopo l’argento nei 50 dorso S3 all’Europeo di Funchal, in Portogallo, ecco il bronzo nei 50 stile libero per il super nuotatore paralimpico napoletano.

«Stessi avversari. Sapevo di giocarmi con loro una medaglia. Puntavo a riconfermare il mio tempo, con uno scarto di pochissimi decimi. Sono contento, perchè è una buona base di partenza. Il crono mi fa ben sperare per ulteriori miglioramenti nelle prossime settimane», ammette orgoglioso l’atleta del Caravaggio Sporting Village, tesserato per le Fiamme Oro.

Podio targato Ucraina con Serhii Palamarchuk (46”39) davanti al suo connazionale Denys Ostapchenko (46”69). Alle loro spalle il consigliere nazionale del Cip (47”68). «Tutto questo è frutto del lavoro svolto in acqua con il tecnico Alessio Sigillo. Da poco ho iniziato la palestra e per questo ringrazio il Caravaggio Sporting Village, che ha messo a disposizione la sala», conclude soddisfatto Boni, mettendo al collo un’altra preziosa medaglia a Madeira. Sesto, invece, Emmanuele Marigliano (59”96).