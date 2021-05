Europeo Endurance Classic in pista mille moto a Le Castellet

Sabato 21 maggio si disputerà in notturna l’Europeo Endurance Classic sul Circuito Paul Ricard a Le Castellet sulla Costa Azzurra. L'evento ha come obiettivo quello di permettere a tutte le moto da corsa classiche europee, costruite fino al dicembre 1989, di correre in una vera serie europea di endurance classica, unendo i fan del settore di tutto il mondo. 1000 motociclette in pista, 500 moto d'epoca in esposizione, 8 hare di velocità, 2 da Sides Cars, 1 campionato Europeo Endurance Classic FIM; solo alcuni dei numeri dell’evento che annovera oltre 10 produttori e quasi 100 motociclette da testare.

La gara di Endurance avrà la durata di 4 ore e vedrà l’alternarsi di tre piloti (Nico Bonifacio, Franco Manzati r Marcello Fancello) sotto la gestione tecnica e l’organizzazione del meccanico Giuseppe Plebani, da qui il nome Pleba Racing Team, scelto per gratificare il proprietario delle moto che con cura meticolosa e grande attenzione, sono messe a disposizione dei 3 piloti. «117 Racing Team - afferma Nico Bonifacio Founder e pilota del Team - è una realtà che sta esplorando nuovi orizzonti di crescita grazie a competizioni di livello e nuovi progetti in cantiere che coinvolgono in particolare i bambini e le nuove generazioni. Il tutto sostenuto dalla One&One Entertainment a dal suo Founder e Ceo Francesco Muscò che è entrato a far parte di 117 Racing Team, come supporto nella consulenza strategica del brand e nella comunicazione».

L’unione dei due team 117 Racing Team e Pleba Racing Team, precedentemente competitor nel campionato italiano, nasce da una storica conoscenza dei componenti, con l’obiettivo comune di rappresentare al meglio il Made in Italy: due infatti i team italiani in totale a partecipare, su ben 60 equipaggi in gara. Le moto che scenderanno in campo sono 2 Suzuki GSXR 750 del 1985, preparate seguendo il regolamento del campionato Europeo Endurance.