Expert Napoli Lions ai nastri di partenza. Svela le sue finalità l’associazione sportiva di pallanuoto nata il 29 ottobre 2020. Alla Rari Nantes la presentazione della compagine partenopea che ha nel leone multicolor il suo simbolo. «Sono veramente emozionato della presenza giovanile così nutrita in questa festa dello sport, che regna sovrano in questo glorioso Circolo da più di cento anni. Il nostro un sodalizio riconosciuto in Italia e nel mondo per la sua storia sportiva», spiega in avvio di conferenza stampa il presidente biancoceleste Vincenzo Volpe, che racconta il conio del Settebello.

«Il primo trofeo a livello nazionale non l’ha vinto una squadra di calcio ma di pallanuoto. Quanta gloria e storia trasuda da queste pareti». Da una sinergia si è originato il nuovo corso a Santa Lucia. «Andrea Scotti Galletta e Simone Mulazzani hanno ricostruito una squadra che non c'era, con la chance di partecipare al campionato di B. Lo sport esalta le migliori energie della nostra società». Segue subito l’annuncio di una iniziativa programmata per l’estate. «Il nostro Circolo ospiterà la Settimana del Mare, per favorire lo sport tra i ragazzi diversamente abili in una cornice come quella della scogliera Santa Lucia», rivendica orgoglioso Volpe.

Ricoprirà più ruoli Andrea Scotti Galletta, presidente della Expert Napoli Lions, ma anche allenatore della compagine femminile che prenderà parte al campionato cadetto, coach della formazione paralimpica e direttore tecnico. «Sono emozionato come il primo compleanno di un bambino nato un anno e mezzo fa. Tutto è scaturito da una idea e siamo riusciti a creare una struttura importante con obiettivi importanti. I giovani al centro del progetto, seguire i ragazzi nella loro crescita e nel percorso di vita, intercettare le loro necessità e bisogni e accompagnarli anche nel mondo del lavoro», auspica convinto il classe 1982, già vincitore di tre scudetti con il Posillipo, una Coppa dei Campioni e non solo.

Illustrato il progetto sportivo. In serie C i giovani leoni saranno guidati da Fabio Galasso, altro campione rossoverde, mentre la Lions’ Academy sarà affidata a Gennaro Mattiello. Nella rosa spicca il nome del figlio d’arte Tommaso Silipo. «Non nascondiamo le ambizioni salire in B. Alcuni ragazzi provengono dal Posillipo, altri dal Salerno», afferma Scotti Galletta. Molto spazio verrà dedicato alla Terapia Multisistemica in acqua e alla Waterpolo Lions Ability. «Ringrazio il responsabile nazionale Mario Giugliano e il delegato Finp Vittorio Abete: nuovi elementi si sono aggiunti da Salerno e Battipaglia. Stiamo investendo nel reclutamento. Credo nell'inclusione», conclude Scotti Galletta.

Ascoltano in sala Filippo Massimo Gomez, presidente GuG Campania, il designatore Filippo Rotunno, i campioni olimpici di Barcellona 1992 Pino Porzio e Carlo Silipo, Fabrizio Buonocore (Napoli Nuoto) e Vincenzo Triunfo.

L’intervento di Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, anticipa scenari imminenti e futuri. «Si evince la passione della Waterpolo Lions: farà la differenza e darà frutti importanti per la città. Lo sport è fondamentale: mettere insieme ragazzi e ragazze è una grande dimostrazione, un impulso per cambiare la società». Di non trascurabile valore le modifiche apportate alla Carta repubblicana. «In commissione affari costituzionali è stata approvata la modifica dell’articolo 33 della Costituzione. Lo sport diventerà valore costituzionalmente garantito e riconosciuto finalmente come la salute e gli altri principi. Il primo passo in questi anni in cui lo sport ha fatto la differenza», sottolinea Ferrante, annunciando la visita del primo ministro nella prossima settimana.

«Martedì 29 marzo il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà al Maschio Angioino per firmare il Patto per Napoli». E un aggiornamento sullo stato dell’impianto di Fuorigrotta, chiuso (a metà) dal 30 settembre 2021. «I lavori alla seconda vasca della Scandone sono finiti. Abbiamo bisogno della Scia per poter utilizzare la warm up, che non ha mai avuto la Segnalazione certificata di inizio attività edilizia. Per motivi di bilancio ci è stato detto che, non essendo una spesa indispensabile, in questo momento non possiamo spendere 700 euro per darli al tecnico che deve presentare la Scia. Ho scritto all’assessore Pier Paolo Baretta (assessore al bilancio), sperando si possa fare in qualche modo una eccezione. E’ indispensabile avere la seconda vasca», dichiara Ferrante.

Esterna il progetto marketing Simone Mulazzani, vicepresidente della Expert Napoli Lions, cresciuto nelle giovanili del Posillipo ed ex giocatore della Rari Nantes Napoli e dell’Acquachiara. «Idee molto chiare. Il marketing totale guida ogni nostra scelta. E poi progetti sociali, divulgare la pratica della pallanuoto nelle scuole e nelle periferie. Non ultimo l’evento multidisciplinare della Settimana del Mare, che sarà una mini Olimpiade, che includerà anche vela, canoa polo e canottaggio. Vogliamo conquistare la serie B con i nostri 13 leoni».

Conclusioni affidate ad Alessandra Migliaccio, in rappresentanza del Cip Campania, presieduto da Carmine Mellone. «Finalmente risuona la parola inclusione. Dagli incontri tra normodotati e diversamente abili si generano nuove conoscenze, basate su etica e fair play».