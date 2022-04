Tma. L’Expert Napoli Lions sposa la Terapia multisistemica in acqua. Salute, inclusione e sport ma anche integrazione sociale e obiettivi terapeutici. I leoni multicolor di Andrea Scotti Galletta sostengono il metodo Caputo-Ippolito, che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione, relazione, autismo e dello sviluppo ad una relazione significativa.

Da qui la simpatica idea di realizzare un torneo di pallanuoto under 14 a Casoria, con l’intenzione non celata di accendere l’attenzione su una tematica che coinvolge diverse famiglie napoletane e italiane. Le tecniche natatorie e le capacità acquisite sono veicolo anche per il fondamentale processo di socializzazione con il gruppo dei pari. L’intervento dispiegato agisce sull’attenuazione dei sintomi, modificando positivamente i processi comunicativo-relazionali, inducendo importanti cambiamenti interni (crescita e sviluppo del Sé) sul piano del comportamento e dell’interazione sociale.

Nella consueta iniziativa «L’abbracciata collettiva 2022» ecco l’appendice clorata con Circolo Nautico Posillipo, Pallanuoto Salerno, Aqavion, Circolo Canottieri Napoli, Acquachiara e la selezione mista, maschile e femminile, dei Lions e della Napoli Nuoto. A vincere la manifestazione dalle chiare finalità esplicative i rossoverdi, che si sono imposti di misura (9-8) su Salerno. «La rassegna è stato un modo per aiutare le famiglie napoletane a continuare la terapia multisistemica in acqua, mostrando loro vicinanza e supportandole con le donazioni delle squadre partecipanti», dichiara orgoglioso Scotti Galletta.

Gradevole l’incontro tra i Lions e la rappresentativa paralimpica, guidata da Corrado Rametta. Ad indossare la calottina anche Gianluca Attanasio, Ambasciatore dello Sport per le periferie povere d’Italia. Per l’occasione le due squadre hanno «mischiato le carte», assicurando spettacolo senza disdegnare la giusta carica agonistica. E' stato lanciato così un messaggio per stare bene insieme e per un arricchimento reciproco.

Sabato 9 aprile open day paralimpico alla Scandone con Waterpolo Lions Ability e Centro Sportivo Portici dalle ore 9 alle 12.