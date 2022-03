Ruggito clorato. Ai nastri di partenza l’Expert Waterpolo Napoli Lions. Inizia una nuova avventura in vasca per il giovane club presieduto da Andrea Scotti Galletta, figlio d’arte del compianto Mario, straordinario portiere giallorosso, campione del mondo con il Settebello a Berlino nel 1978 e bronzo a Calì (in Colombia) nel 1975, già quattro volte scudettato con la Canottieri Napoli negli anni dispari (1973, 1975, 1977, 1979), vincitore della Coppa dei Campioni a Palermo nel 1978, nonché Collare d’Oro al merito sportivo e protagonista del rigore parato a Nanni Moretti (Michele Apicella) nel celebre film Palombella Rossa.

Domani pomeriggio (ore 18), presso il glorioso sodalizio della Rari Nantes Napoli, la presentazione dello staff tecnico e delle squadre che parteciperanno ai campionati di pallanuoto maschile di serie C, under 20, paralimpico e, per la prima volta, femminile di serie B (foto di Gianluca Madonna).

Verrà illustrato, altresì, il progetto sportivo dei Lions, con l’ufficializzazione dell’organigramma societario e dei partner che, con entusiasmo e coraggio, hanno deciso di sostenere le idee e le ambizioni del quadro dirigente.