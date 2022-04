Salernitano, classe 1967, figlio d’arte e successore di Sergio Avallone. E’ questo il profilo del nuovo presidente della Fick Campania. Appena eletto alla guida del comitato regionale, Fabiano Roma si concede subito un selfie con l’Hall of Fame Sandro Cuomo, nella veste di consigliere allo sport della Lega Navale sezione di Pozzuoli, e con Dario Geremicca, nel duplice ruolo di direttore tecnico del settore canoa della LNI di Puteoli e membro del consiglio da poco eletto, composto da Nicola Cogliandro, Alessandro Scamardella, Maurizio Avallone, Gabriele Fabris e Bruno Viscito.

«Sono al secondo mandato, dopo essere già stato presidente regionale dal 2002 al 2008 e consigliere campano a partire dal 1991, nonchè consigliere nazionale e vicepresidente della Federazione», afferma Roma. Impiantistica, sportello per le società, comunicazione per i prossimi due anni e mezzo il programma messo in agenda. «Sarà prioritario realizzare un campo di gara a livello nazionale per l’acqua piatta nella disciplina della canoa olimpica. Aspetto questo fondamentale, perché non abbiamo campi al Sud», spiega Roma, che ha individuato due location ad hoc.

«Le potenzialità sono a Bacoli e a Campolattaro, in provincia di Benevento. Entrambe le sedi hanno dato piena disponibilità e Campolattaro sarà oggetto dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Regione Campania», ricorda il presidente di Federcanoa campana. «E poi creeremo uno sportello di consulenza per affiancare e sostenere le società nei vari territori, perchè vanno strutturate. Bisogna rendere robuste le gambe dei club per una crescita futura. Contestualmente dovremo implementare la comunicazione via social e non solo».

Indispensabile relazionarsi con le istituzioni. «Non mancherà il dialogo con la Pubblica Amministrazione, che ha compreso finalmente il ruolo importante dello sport. In agenda sinergia e protocolli d’intesa con gli enti locali, in primis Comune di Napoli e Regione Campania per implementare il turismo sportivo. E puntare sulla bellezza strategica: il Golfo e la Costiera Sorrentina non hanno bisogno di presentazioni, posti incantevoli e unici al mondo, conclude ottimista Roma.