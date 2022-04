Fabrizio Cattaneo della Volta è stato confermato all’unanimità presidente del Circolo Savoia. È il terzo mandato per l’avvocato vomerese, 69 anni. Resterà in carica per il prossimo biennio. «Sono soddisfatto perché possiamo dare continuità al lavoro e rilanciare le attività dopo aver vissuto due anni di pandemia», le parole del numero uno bianco blu.

«Gli eventi sociali sono già ripartiti e a breve avremo due grandi ritorni, il Campionato mondiale Star di fine aprile e il raduno delle Vele d’Epoca a giugno, un orgoglio per tutta la città. Avremo poi modo di curare la sede che unisce eleganza, senso di appartenenza e rispetto delle tradizioni».

Il Savoia è al vertice nel canottaggio e nelle attività veliche, «questi risultati arrivano grazie ad una grande squadra di allenatori. Destiniamo alle attività sportive oltre la metà degli incassi delle quote sociali e abbiamo squadre femminili nel canottaggio e nella vela che sono il nostro vanto». Confermata

dall’Assemblea dei soci presieduta da Alberto Lezzi anche l’intera squadra dei consiglieri: i vicepresidenti Franco D’Acunto ed Enrico Milano con Ernesto Ciaramella, Fausto Lanzillo, Biagio La Pignola, Fabrizio Mautone, Francesco Musella, Nello Oliviero, Giulio Palomba e Giancarlo Pica.