Ultimo aggiornamento: 20:44

Grandi manovre. Ilriparte in sicurezza. Domani, lunedì 25 maggio, anno Domini 2020, al via ufficialmente laanche per i soci rossoverdi. Il video, accuratamente realizzato dal segretario, l’anima organizzativa della prima squadra di pallanuoto, nonché tecnico delle giovanili under 13, illustra l’iter da seguire.Screening all’ingresso, termoscanner per rilevare la temperatura, percorso obbligato per andare in piscina, accesso al piano vasca rigorosamente senza scarpe, uso degli spogliatoi non consentito. E poi rapida svestizione sulle panchine all’aperto, non più di tre utenti a corsia, uscita ordinata, rispettando tassativamente il distanziamento sociale. Obbligo della mascherina e, prima di accedere al sodalizio napoletano, bisognerà necessariamente esibire un’autocertificazione, con la quale si dichiara di non essere stati contagiati dal. Percorsi di entrata e di uscita debitamente segnalati. Chiusi gli spogliatoi e le docce interne, i soci potranno usare delle apposite cabine montate all’esterno.. Ingresso inibito ai soci morosi, alcuni dei quali non in regola con il contributo straordinario deliberato a novembre scorso e mai versato. È la misura disposta dal Consiglio Direttivo, così come il recupero forzoso affidato ad un legale. «Situazione incresciosa. Tutto ciò è intollerabile», fanno sapere dal Circolo rossoverde.Continuano gli allenamenti di capitane compagni nella piscina del club, per ritrovare il ritmo, in attesa di ritornare definitivamente alla, nel rispetto obbligatorio dei protocolli previsti, redatti dall’dellaper la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da