Sconfitta amara per Roger Federer, che si inceppa prematuramente nel suo cammino di avvicinamento a Wimbledon. Lo svizzero, attualmente numero 8 del mondo, viene eliminato con il punteggio di 6-4 3-6 2-6 in uno dei suoi tornei preferiti, sull'erba tedesca di Halle, dove ha già trionfato 10 volte in carriera, per mano del ventenne canadese Felix Auger-Aliassime.

Il match sfiora quasi le due ore, e Re Roger, dopo aver incassato il primo set, si fa recuperare e ribaltare dalla forza del giovane di Montreal, che dal secondo set in poi mette assieme un parziale di 12 giochi a 5, chiudendo addirittura la terza ripresa con due break di vantaggio. Per lui al prossimo turno ci sarà uno tra il tedesco Struff e l'americano Giron, mentre per Federer ci sarà un forzato riposo fino all'esordio del torneo sull'erba per eccellenza. Una notizia non completamente negativa, dato che le ginocchia sembrano ancora non essere al 100%.