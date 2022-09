Federer, l'ultima partita della carriera: in doppio con Nadal alla Laver Cup contro Sock-Tiafoe

Gli occhi di tutto il mondo dello sport sono sulla O2 Arena di Londra, dove la leggenda del tennis Roger Federer gioca l'ultima partita della sua incredibile carriera. Alla Laver Cup 2022 è in coppia nel doppio con il rivale (ma amico) di sempre, Rafa Nadal. Di fronte per il Team World il duo americano formato da Jack Sock e Frances Tiafoe. Un match che però trascende il mero risultato della sfida tra il Team Europe e il resto del mondo: oggi è semplicemente l'ultimo atto di un campione senza precedenti. Quello di Federer sarà il secondo match a partire dalle 20. Si parte quindi intorno alle 22.

La Laver Cup

La Laver Cup è un torneo giunto alla quinta edizione: è nata el 2017 proprio su un'idea di Roger Federer insieme al suo agente Tony Godsick. Molto legato al mito di Rod Laver, unico tennista nella storia a completare il Grande Slam vincendo Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open nella stessa stagione (1962 e 1969), Federer ha voluto celebrarlo con questo torneo a squadre che riunisce i migliori tennisti del circuito. Giunta alla sua quinta edizione, la Laver Cup è sempre stata vinta dal Team Europe a Praga 2017, Chicago 2018, Ginevra 2019 e Boston 2021. Nel Team Europe, oltre a Federer e Nadal, fanno parte gli altri Fab Four (Djokovic e Murray), capitanati da Björn Borg e dal suo vice Thomas Enqvist, con Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Matteo Berrettini. Nel Team World ci sono Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Jack Sock, Alex De Minaur e il semifinalista dello US Open Frances Tiafoe, sotto la guida dei fratelli John e Patrick McEnroe.

Come funziona il torneo

Ogni giorno si disputano incontri di singolare e di doppio, con due sessioni di quattro partite nei giorni 1 e 2 e un'unica sessione di quattro partite prevista per domenica. Per vincere, una squadra deve ottenere 13 punti, con un punto aggiunto per ogni vittoria nella prima giornata, due punti per ogni vittoria nella seconda giornata e tre punti per ogni vittoria nella terza. Se una squadra con una sola partita nell'ultima giornata riuscirà ad ottenere i 13 punti, una partita di esibizione dopo la cerimonia di consegna dei trofei prenderà il posto delle restanti partite in programma. In caso di parità dopo 12 partite, il vincitore sarà determinato con una finale di doppio.

La Laver Cup in tv

La Laver Cup sarà trasmessa da Eurosport, che è visibile sul canale 210 del decoder di Sky e su Now ed è disponibile anche sulla piattaforma di Dazn per i suoi abbonati. In streaming è possibile seguirla anche su Eurosport Player e su Discovery +.