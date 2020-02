Primo corso di perfezionamento in management dello sport alla Federico II

Il dipartimento di Economia, Management e Istituzioni della Federico II lancia il primo corso di perfezionamento in sport management. Il coordinatore scientifico del corso, professore Roberto Vona, ha coinvolto professori universitari, manager dello sport e professionisti del settore, per strutturare i moduli didattici integrati da pratiche manageriali e testimonianze aziendali.



Lo scopo del corso, riservato a giovani laureati, è consentire di acquisire know-how e competenze subito spendibili nel mercato del lavoro ed al tempo stesso confrontarsi con autorevoli operatori e manager del settore. Le conoscenze acquisite e il legame con alcune delle più autorevoli imprese del mondo dello sport daranno agli iscritti l’opportunità di partecipare ad attività di stage e di impiego in uno dei settori a maggior crescita e necessità di competenze manageriali.



Il corso si articola in 11 seminari di altrettante discipline tipiche dello sport management, dall’ordinamento alla sociologia dello sport, dal diritto alla contabilità delle società sportive, dal marketing al revenue e plant management.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 28 febbraio alla segreteria del Dipartimento, presso il complesso universitario di Monte Sant’Angelo. Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato per il conseguimento di 30 Cfu. © RIPRODUZIONE RISERVATA