Federico e Riccardo Figlia di Granara del Circolo del Remo e della Vela Italia parteciperanno allo Youth Sailing World Championship in programma ad Al Mussanah (Oman) dal 11 al 18 Dicembre 2021.

La convocazione nella squadra 420 che rappresenterà l’Italia nel prossimo mondiale Giovanile è un traguardo importante che premia il lavoro fatto dai fratelli Federico e Riccardo Figlia di Granara e dal loro allenatore Francesco Forestieri, in una classe velica impegnativa, che, negli ultimi anni, li ha visti protagonisti in numerose regate nazionali ed internazionali.

L’evento prevede la partecipazione di un solo equipaggio per Nazione, per ognuna delle sei classi giovanili di riferimento per la Federazione mondiale della vela: la squadra Italiana, nelle classi 420,ILCA 6, Nacra 15, Kite Foil, Techno 293 e 29er, sarà composta da 14 atleti accompagnati dai tecnici Alessandra Sensini, Gianluigi Picciau e Francesco Caricato.

Grande soddisfazione da parte del Circolo del Remo e della Vela Italia per la convocazione ad un evento di prestigio dopo oltre 20 anni dall’ultima partecipazione al mondiale giovanile del 1998 da parte degli equipaggi Nicoletta Aloj con Nicole Spada e Roberto Zenone con Guglielmo Giordano.

Per la V ZONA FIV un obiettivo sportivo importante per l’equipaggio di punta della vela giovanile campana, che premia un lavoro meticoloso che anno dopo anno ha visto i due fratelli Figlia di Granara crescere e diventare un vero e proprio riferimento nella flotta italiana.

In attesa della trasferta internazionale, Federico e Riccardo sono impegnati in un intenso programma di allenamento che li vedrà partecipare anche al prossimo raduno federale, in programma a Formia dal 17 al 21 novembre 2021.