Al via il Campionato Mondiale giovanile 2021 in programma ad Al Mussanah (Oman) con oltre 400 giovani velisti da 56 nazioni, in 11 discipline, 5 classi maschili e femminili più una mista. La squadra italiana, con i 16 atleti selezionati, guidata dal DT giovanile Alessandra Sensini e dai tecnici Gianluigi Picciau e Francesco Caricato è giunta ieri in Oman e dopo la prova delle attrezzature, sarà in acqua oggi per la practice race, prima della cerimonia di apertura prevista per le ore 18 :30 ( le 15:30 in Italia). Nella squadra italiana Federico e Riccardo Figlia di Granara del CRV Italia selezionati a seguito di una lunga stagione sempre ai vertici delle classifiche della classe 420.

Una partecipazione importante per i due atleti del Circolo del Remo e della Vela Italia che rappresenteranno la vela giovanile della V ZONA in un evento mondiale giunto alla 50° edizione .

Un mondiale che in soli 5 giorni decreterà i campioni delle 11 discipline scelte e che sarà condizionato dal caldo e dalle condizioni di vento debole.

Un’occasione importante per la vela giovanile italiana che questa volta parlerà anche napoletano con i due fratelli Figlia di Granara, veri e propri riferimenti per la vela giovanile campana.

Con il DT giovanile azzurro e i tecnici Gianluigi Picciau e Francesco Caricato ad assisterla, questi i 16 atleti selezionati al termine di una lunga stagione (quasi due) in base a risultati e osservazioni.

Doppio M/MIX (420): Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italia)

Doppio W (420): Camilla Michelini e Margherita Bianca Bonifaccio (LNI Mandello Lario)

Catamarano MIX (Nacra 15): Giorgio Bona e Isotta Poggi (LNI Riva del Garda)

Singolo M (ILCA 6): Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva del Garda)

Singolo W (ILCA 6): Sara Savelli (Circolo Vela Torbole)

Windsurf M (Techno 293+): Federico Alan Pilloni (Windsurfing Club Cagliari)

Windsurf W (Techno 293+): Anita Soncini (LNI Ostia)

Kiteboarding M (FormulaKite): Riccardo Pianosi (Club Vela Portocivitanova)

Kiteboarding W (FormulaKite): Irene Tari (Club Vela Portocivitanova)

Skiff M (29er): Alfonso e Domenico Palumbo (Circolo Vela Bari)

Skiff W (29er): Agata Scalmazzi e Giulia Vezzoli (Circolo Vela Arco)

Nei 16 convocati sono presenti: 6 atlete e atleti dal lago di Garda, Riva e Torbole (Trentino Alto Adige, XIV Zona FIV), 2 ciascuno dal lago di Como (Lombardia, XV Zona), da Porto Civitanova (Marche, X Zona), da Napoli (Campania, V Zona) e da Bari (Puglia, VIII Zona), 1 rispettivamente da Ostia (Lazio, IV Zona) e da Cagliari (Sardegna, III Zona).