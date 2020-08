Elezioni Federnuoto: Francesco Postiglione non si ricandida

Una novità in vista delle elezioni della Federnuoto, in programma il 5 settembre: l'avvocato Francesco Postiglione, ex campione di nuoto e pallanuoto e vicepresidente uscente del consiglio guidato da Paolo Barelli, non si è ricandidato. Nell'elenco dei candidati figurano due napoletani, l'ex presidente del Circolo Posillipo Bruno Caiazzo (dirigenti) e il tecnico delle Fiamme Oro Luca Piscopo (atleti). Unico candidato alla presidenza Paolo Barelli, in carica da vent'anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA