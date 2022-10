Feldi Eboli, beffa nelle ultime battute: un errore regala il pari a Came Dosson

La Feldi Eboli vede sfuggire nelle ultime battute il successo contro Came Dosson. Il posticipo davanti alle telecamere di Sky Sport termina col punteggio di 1-1, con le volpi che possono recriminare per non aver concretizzato le tante occasioni da gol create.

Nella prima frazione le squadre si affrontano a viso aperto, pur non trovando lo spunto giusto per conclusioni pulite nello specchio della porta. Al 13’ il punteggio si sblocca su calcio piazzato: Vavà appoggia a centro area per Selucio che porta in vantaggio la Feldi. Nel finale di frazione, dopo un provvidenziale intervento di Ricordi su Luizinho, Came Dosson colleziona tre occasioni da gol sventata da Dalcin.

Nel secondo tempo le due compagini aggiustano la mira, ma i portieri sono saracinesche impenetrabili. A meno di 5 minuti dalla fine arriva però la beffa per le volpi di Samperi. Una leggerezza di Luizinho innesca Suton che accomoda a Juanfran l’assist per il gol del pareggio.

Came prova addirittura il tutto per tutto negli ultimi 35 secondi col portiere di movimento, ma Eboli fa buona guardia, blindando il punteggio sul definitivo 1-1.