Feldi Eboli, l'emozione di patron Di Domenico: «Abbiamo meritato il palcoscenico Champions»

Il percorso netto nel main round alla prima apparizione in Champions League. Contro ogni pronostico e al cospetto di importanti realtà europee. La Feldi Eboli si prende le copertine dello sport italiano per aver centrato l'impresa di essere entrata tra le prime 16 squadre di calcio a 5 a livello continentale.

Un'impresa, evidenziata con grande orgoglio da Gaetano Di Domenico, che non fa fatica a parlare di «emozione indescrivibile. Un misto di sensazioni per il cammino che ci ha portati fino a qui. L'11 giugno scorso, mentre veniva a mancare mio padre, la Feldi si aggiudicava la prima finale scudetto. Abbiamo mancato la vittoria del tricolore per un soffio, ma siamo comunque arrivati a rappresentare l'Italia a livello europeo».

Nella ventesima stagione di attività per la società ebolitana, il risultato ottenuto in Lituania ha un sapore dolcissimo: «Un qualcosa di straordinario dimostrare che il futsal italiano c'è a livello europeo - ha aggiunto il massimo dirigente delle volpi -. A tutti chiedo di tributare un meritato applauso per questa impresa, perché i ragazzi hanno disputato un main round strepitoso. Avevamo degli acciacchi ma abbiamo saputo stringere i denti. Siamo arrivati a questa competizione quasi timorosi di non esserne all'altezza; invece da matricola abbiamo dimostrato sul campo e in tutti gli altri aspetti di essere pronti alla Champions».