La scossa. Tempo di derby sul parquet. Feldi Eboli-Napoli Futsal è l’anticipo del venerdì sera. Al PalaSele due gli ex che ritornano: Attilio Arillo e Piero Basile. «Sono stati 2 anni e mezzo molto intensi», racconta lo scugnizzo di Pianura. «Non nascondo che ci sono stati momenti belli ed altri meno. Quella maglia e quei colori rimangono ricordi bellissimi, che faranno sempre parte di me», spiega alla vigilia il numero 9. «Sarà il nostro primo derby in serie A quest’anno. E’ una gara che ha un fascino unico e scendiamo in campo per vincere», osserva il laterale classe 1994.

«Il gruppo è unito e compatto, e sono sicuro che domani faremo una grande partita», auspica convinto. «Siamo arrabbiati per l’inizio di stagione, è stato sicuramente difficile, ma l’importante adesso è rialzare la testa», afferma Arillo. «Siamo il Napoli, non occorrono parole per motivare i miei compagni di squadra. La società è presente e ci mette nelle migliori condizioni. Conosco bene la piazza di Eboli e ritornare al PalaSele sarà un’emozione bellissima. Tocca a noi smuovere la classifica», avverte il talentuoso giocatore nel giro dell’Italfutsal.

Amarcord anche per il tecnico Piero Basile. «Eboli adesso è una realtà consolidata nel panorama del futsal italiano, una delle protagoniste indiscusse». Mettersi alle spalle la sconfitta interna con il Catania l’imperativo categorico e voltare pagina. «Dimentichiamo l’ultima partita, siamo consapevoli degli errori commessi. Ripartiamo dalla grande reazione del secondo tempo», sprona i suoi l’allenatore di Martina Franca.

Si affida alla voglia di riscatto e alle motivazioni di capitan Fernando Perugino e soci per riprendere il cammino tracciato a Manfredonia. «Daremo il massimo per vincere», assicura Basile, che ritrova Luis Felipe Naibo Turmena. Saluta Crema, accasatosi al Real San Giuseppe. «Il mercato non mi interessa, sono concentrato sui giocatori che abbiamo», conclude il tecnico del Napoli. Derby visibile in diretta su www.futsaltv.it (ore 20.30).