Feldi Eboli ai rigori su Pesaro in gara1: Italservice fermata da Dalcin e dai legni

Una partita soffertissima, condita da un pizzico di fortuna che non guasta mai e conclusa col cuore in gola ai calci di rigore. La Feldi Eboli si aggiudica gara 1 della finale scudetto contro i campioni in carica di Italservice Pesaro, soffrendo lo strapotere dei marchigiani nei tempi regolamentari e capitalizzando l'unico errore nella lotteria dal dischetto degli ospiti.

Due i legni colpiti da Pesaro nel primo tempo con De Oliveira e Bolo, poi ci pensa Dalcin a chiudere la porta. A metà del secondo tempo l'estremo difensore della Feldi è costretto a lasciare i pali a Glielmi, che non fa rimpiangere il collega e salva il risultato in almeno un paio di circostanze.

A meno di 3 minuti dalla fine Trentin tira fuori il coniglio dal cilindro, fulminando Espindola con il mancino. Ma l'euforia ebolitana dura 20 secondi; il tempo che trascorre dalla ripresa del gioco al calcio di rigore decretato per fallo di mano di Bissoni: Cuzzolino fa 1-1 ed è ancora un montante a salvare la Feldi dalla potenziale beffa finale.

Si va all'overtime e i due tecnici non badano tanto ai tatticismi, dimostrando di voler portare a casa la posta in palio senza aspettare i rigori. Ma la scelta dei portieri di movimenti non favorisce nessuna delle due contendenti e dunque c'è bisogno dell'ulteriore appendice per decretare la vincitrice.

Feldi Eboli, countdown per la storia: gara1 scudetto, al PalaSele c'è Pesaro

Samperi schiera Pasculli tra i pali. La serie prosegue in parità fino al terzo giro di rigori: per Pesaro realizzano Bolo, Salas e De Oliveira, per la Feldi le firme sono di Calderolli, Trentin e Selucio. La svolta al quarto rigore per gli ospiti, con Pasculli che neutralizza il tiro di Cuzzolino, facendo esultare il pubblico del PalaSele. Murilo Schiochet porta in vantaggio la Feldi, De Luca tiene a galla Pesaro ma Luizinho completa il 5 su 5 dal dischetto che regala gara 1 ai ragazzi di mister Samperi.

Un passo importante per la Feldi Eboli, chiamata ora a tentare l'impresa in casa della corazzata marchigiana. Gara 2 è in programma giovedì sera a Pesaro.