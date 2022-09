Feldi Eboli, primo test pre-season: contro l'Ap Calcio a 5 termina 7-1

Primo test e prime indicazioni per la Feldi Eboli, che ha ospitato al PalaSele l'AP Calcio a 5. Punteggio finale di 7-1 per la formazione di mister Samperi che, al di là del risultato, ha puntato tutto sulle indicazioni tecniche emerse dall'amichevole.

Nonostante le assenze dei vari Dalcin, Caponigro, Glielmi e Pieri - questi ultimi due impegnati con la Nazionale - le volpi hanno evidenziato già di aver assimilato al meglio le idee dell'allenatore. Al netto di una condizione atletica che non può essere ovviamente al top in questa fase di pre-season.

Il primo tempo si chiude sul parziale di 3-0 grazie ai centri di Scigliano, Venancio e Luizinho. In apertura di seconda frazione Calderolli cala il poker dopo un rapido duetto con Venancio. La reazione ospite si concretizza prima con un tiro libero neutralizzato da Pasculli, poi con la rete del parziale 4-1 firmata da Scheleski.

Fantecele e Baroni spalancano il divario, prima della doppietta personale di Calderolli durante una prova di powerplay. Samperi si è detto soddisfatto, sebbene abbia puntato sulle tante occasioni da gol sprecate. «Lavoriamo da tre settimane con grande intensità e il lavoro pagherà - ha aggiunto il tecnico -. I dettagli in questa stagione faranno la differenza ed è su questo che dobbiamo lavorare per arrivare al 24 settembre pronti per il nostro primo impegno ufficiale».

Prossimo appuntamento tra sei giorni: sabato 10 settembre alle ore 11.30 la Feldi Eboli ospiterà il Benevento 5 al Palasele.