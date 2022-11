Feldi Eboli pronta per la Champions; Di Domenico: «Biglietti gratis ai tifosi»

Conto alla rovescia per l'élite round di Champions League. La Feldi Eboli approccia al secondo turno europeo da seconda della classe in Serie A, a pari punti con l'Olimpus Roma che ha inflitto al Napoli capolista la prima sconfitta in campionato.

Freme tutto l'ambiente, a partire dal presidente Gaetano Di Domenico che non nasconde l'orgoglio per i passi da gigante fatti dal suo club in venti anni di attività. «Già la partecipazione alla Champions League ha rappresentato un evento storico per noi. L’abbiamo fatto con orgoglio e con fierezza, portando a casa un grandissimo risultato dopo aver giocato sempre alla grande e aver realizzato tanti gol. Adesso ci saranno meno pressioni rispetto al risultato finale, ma nel dna della Feldi Eboli non c’è mai stato un atteggiamento rinunciatario».

La formazione ebolitana è tra le migliori 16 del calcio a 5 europeo. «Tra queste c'è lo Sporting Lisbona - ha aggiunto Di Domenico -, che ha giocato le ultime cinque finali di Champions vincendone tre. Spero che arriveremo con la giusta mentalità e ragionando per singola partita, senza farci distrarre dall'appuntamento di sabato coi portoghesi. Anche perché non sarà facile affrontare Uragan e Loznica Grad».

L'unico rammarico riguarda la location. La concomitanza con il musical Notre Dame de Paris al PalaSele costringerà infatti la Feldi Eboli a giocare al PalaJacazzi di Aversa. «Prima ancora di andare in Lituania - puntualizza il presidente - sapevamo che un’eventuale qualificazione al turno successivo ci avrebbe portati a giocare lontano dal nostro palazzetto, ma c'era un altro evento fissato da molto tempo prima. Ci dispiace perché il PalaSele conta 6500 posti contro i 1500 posti di Aversa, però al contempo sappiamo che il PalaJacazzi è stato adeguato per i grandi eventi di calcio a 5».

Sul piano logistico, c'è grande sinergia tra l'amministrazione comunale e la stessa Feldi Eboli, che metteranno a disposizione dei tifosi gratuitamente due bus e i biglietti per le tre gare in programma mercoledì, giovedì e sabato alle 20.30.