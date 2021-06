Feldi Eboli, Riquer predica calma: al via la prevendita per gara 2

Il perentorio successo esterno in casa di Syn-Bios Petrarca non deve illudere né provocare voli pindarici in casa Feldi Eboli. È il diktat del coach Alberto Riquer, che esprime comunque grande soddisfazione per il 7-1 rifilato ai patavini.

«Un’ottima partita, in cui siamo riusciti a far bene il nostro gioco muovendo la palla velocemente. Non posso che essere contento di questo risultato, che arriva dopo un lungo periodo di assenza dal campo. Adesso non dobbiamo pensare che la gara di mercoledì sarà come questa, perché è una nuova partita e si riparte da 0-0. Spero ci saranno tanti tifosi a supportarci».

E proprio i supporters delle “volpi” eburine sono pronti a far sentire la propria voce in gara 2, in programma il 9 giugno al PalaSele, con fischio d'inizio alle 20. Aperta la prevendita dei tagliandi, sia online sul circuito Go2, sia presso Job Musikeria ad Eboli. Sarà comunque allestito anche un punto biglietteria anche all’ingresso dell’impianto ebolitano. Qui di seguito i prezzi:

Intero € 5.00+prev

Ridotto Donna € 3.00+prev

Ridotto under 16 € 3.00+prev

Ridotto over 65 € 3.00+prev