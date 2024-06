Feldi Eboli, Samperi ai saluti: va via il tecnico dello scudetto

La Feldi Eboli ha annunciato la fine del rapporto con l'allenatore Salvo Samperi. Si chiude un ciclo straordinario per la formazione di calcio a 5 cara al presidente Gaetano Di Domenico. Il coach siciliano è stato infatti protagonista di una eccezionale escalation delle volpi nel futsal nazionale e internazionale.

Dopo aver perso la finale scudetto e la Supercoppa Italiana contro Italservice Pesaro, la Feldi è ripartita con grande entusiasmo. La prima partecipazione alla Champions League porta a uno storico passaggio del turno in Lituania, con il successivo Elite Round disputato per la prima volta in Campania.

A giugno 2023 arriva il primo storico scudetto per le volpi e nei mesi successivi anche la vittoria della Supercoppa, in una sorta di doppia rivincita dopo aver sfiorato entrambi i traguardi nell'annata precedente.

In Champions League arriva ancora una vittoria nel Main Round, prima di andarsi a confrontare con uno stellare Barcellona e arrivare ancora tra i 16 top club del futsal continentale.

Salvo Samperi lascia dunque un'impronta indelebile nella storia sportiva della Feldi Eboli, così come ha tenuto a sottolineare anche il presidente Gaetano Di Domenico: «Grazie mister Samperi, ma soprattuto grazie Salvo. Grazie per aver creduto sempre in questo progetto, in questo club e nel lavoro quotidiano. Ti auguro il meglio per il tuo futuro, di trovare ambienti sereni perchè nel posto giusto riesci a performare al massimo. Eboli è e sarà sempre casa tua».