Feldi in rimonta sul San Giuseppe: i rossoblu la ribaltano nella ripresa

La Feldi Eboli si aggiudica un pirotecnico derby contro il Real San Giuseppe. I rossoblu vincono in rimonta, approfittando di un inatteso blackout degli ospiti sul parziale di 1-3. Piede pigiato sull'acceleratore fino al 4-3, che resta fino alla sirena finale, nonostante il forcing del Real col portiere di movimento.

La cronaca racconta di un sostanziale equilibrio nel primo tempo, con subito azioni pericolose su entrambi i versanti. Luizinho da una parte, Elisandro dall'altra tengono impegnati i portieri. Il punteggio si sblocca a 3’39’’ con Chano, che scarica sotto l’incrocio dei pali il classico gol dell’ex. Elisandro sfiora il raddoppio a 18’50’’ con un calcio di punizione deviato sul palo e poi in angolo dalla difesa rossoblu. Poi il pareggio a 18’’ dalla sirena, con Grello che si libera con un gioco di gambe a sinistra e scarica di punta sul secondo palo dove Molitierno non può arrivare.

In apertura di ripresa il Real si riporta avanti con una transizione condotta da Alex per Duarte, con il diagonale puntuale per il tap-in di Elisandro. La Feldi arriva in almeno tre circostanze a sfiorare il pari, ma i tanti errori in fase conclusiva vengono puntualmente puniti a 7’36’’: lancio di Molitierno, Portuga si alza di testa e batte Dal Cin per il parziale 1-3.

Il Real San Giuseppe si ferma qui e sale in cattedra la Feldi, che non si demoralizza e trova la carica giusta per ribaltare il risultato. Grello scappa sulla sinistra e riapre i giochi a 8'47'', poi due sventole da posizione simile di Moura e Patias regalano il vantaggio ai rossoblu.

Nel finale Fernandez opta per Alex portiere di movimento, ma Eboli rischia solo nelle ultimissime battute, con Dal Cin pronto sul tentativo dello stesso Alex e l'efficace muro eretto dal roster di casa a guardia della propria porta.

