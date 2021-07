Londra 2012, Rio 2016 ed ora Tokyo 2020ne. In Giappone ci sarà la stella di Apollosa, alla sua terza presenza a cinque cerchi. Dal 24 luglio all'8 agosto Stefania Pirozzi parteciperà alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici rinviati di un anno, causa pandemia da Covid-19. «Sono molto felice della convocazione e della qualificazione», spiega la bionda nuotatrice delle Fiamme Oro e della Canottieri Napoli. «Sono stati anni difficili, ma non ho mai mollato il sogno della terza Olimpiade», osserva soddisfatta la sannita. «Esserci sempre», proprio come il motto della Polizia di Stato.

Traguardo (minimo) centrato. Cloro e felicità. «Devo ringraziare la mia famiglia, che mi ha sempre supportato, le Fiamme Oro e la Canottieri Napoli. Grazie a Raffaele Avagnano, che in questi anni non mi ha mai abbandonata anche quando ero in mezzo ad un mare in tempesta. Grazie anche a Frida Kottic e alla Pallanuoto Trieste, che mi ospitano quando sono a casa e mi mettono nelle migliori condizioni per nuotare». Riconoscente Stefania e attenta a quanti le hanno consentito di staccare il pass per il Sol Levante, riattivando la speranza. «Ho costruito questi anni tornando in piccole realtà, in società dove c’è un vivaio di giovani che mi hanno dato linfa», ammette la poliziotta classe 1993.

«Dopo il rinvio olimpico non è stato semplice. Fede (Pellegrini) mi ha aiutata, invitandomi a Verona, dove ho avuto una lunga parentesi di diversi mesi, ho avuto l’opportunità di nuotare al suo fianco ed abbiamo creduto di poter qualificare la staffetta, cercando di trovare la luce e ce l’abbiamo fatta». Esterna la sua gioia Pirozzi, sostenuta dalla «Divina», capitano della Nazionale di nuoto e unica atleta italiana a partecipare a cinque rassegne dei Giochi in corsia.

«Adesso non vedo l’ora di partire, perché me la sono veramente sudata per pochi centesimi», conclude fiduciosa Stefania (nella foto di Andrea Masini), che ha fatto prevalere le ragioni dell’ottimismo. Lunedì 12 luglio il volo per Tokyo.