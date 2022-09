Due nuovi record mondiali in acqua dolce per Vincenzo Ferri, l'apneista napoletano che, in passato, aveva già stabilito diversi record italiani e mondiali, tra cui, l'anno scorso, il record italiano in assetto costante CMAS con bipinne - 104 in mare, e due records mondiali in assetto costante CMAS con bipinne - 86 e con monopinna - 95 in acqua dolce. Ferri, nelle acque del Lago di Garda, durante i Campionati Italiani di apnea profonda in assetto costante - evento organizzato dal Gruppo Sommozzatori Riva del Garda - ha stabilito due nuovi record mondiali in acqua dolce, raggiungendo i -90 m con le due pinne ed i -101 m con la monopinna. Due record del mondo in due giorni consecutivi. ed il primio apneista al mondo a superare i 100 metri nelle fredde (7 gradi al fondo) e buie acque dolci del lago. Due obiettivi importanti in vista della prossima partecipazione ai Campionati del Mondo, che si terranno a Kas in Turchia ad inizio ottobre, durante i quali si impegnerà nelle stesse specilità, pinne e monopinna.



"Sono davvero contento del risultato raggiunto, che mi da la giusta carica per riprendere gli allenamenti in vista dei prosismi mondiali, che restano l'obiettivo primario della stagione - l'emozione di Ferri - Oggi giornata di festeggiamenti, ma domani parto per la Turchia, resto quindi concentrato sulla prossima gara, che mi vedrà competere in mare, mio ambiente di predilezione, con gli altri apneisti più forti al mondo. Quest'anno gli allenamenti sono andati molto bene, sento di essere evoluto e migliorato, punto al podio del Mondiale". Vincenzo Ferri, nato a Napoli il 9 settembre 1984, è uno dei tre Atleti della Nazionale Italiana maschile di apnea profonda FIPSAS, tesserato presso il Centro Sub Riviera dei Fiori di Bordighera, e uno dei 5 apneisti più profondi al mondo.