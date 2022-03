«È un giorno di festa». Nel Salone dei Trofei la cerimonia di premiazione voluta dal comitato regionale Fick. «Sono orgoglioso della scelta della sede per la Festa del canoista campano», spiega soddisfatto Filippo Parisio, presidente del Circolo Nautico Posillipo, in carica dal 26 settembre 2021. «Tra tre anni celebreremo il Centenario del Sodalizio rossoverde, che deve guardare ai giovani. Essenziale il ruolo dei dirigenti, veri maestri di vita, dediti ad insegnare regole».

Per il suo golfo, incastonato nella Grande Bellezza, Napoli è di fatto capitale della canoa. «E’ sempre una grande gioia venire al Circolo Posillipo», ammette Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. E rivolgendosi agli atleti vincitori, si è congratulato con queste parole. «Siete la dimostrazione dell'importanza dello sport. I risultati non sono mai il frutto dell'occasionalità. Avete impartito un grande messaggio di fiducia».

Visibilmente emozionato ma non meno elegante Sergio Avallone, presidente dimissionario Fick Campania, di recente nominato neo consigliere federale. «Abbiamo registrato un potente rilancio del made in Italy con i prestigiosi risultati delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. Passione, entusiasmo e professionalità sono sempre premianti. Gli obiettivi al Sud si raggiungono nonostante le difficoltà. Canoa la prima disciplina ad uscire dal blocco dello sport, presentando il protocollo sicurezza anti-Covid alla Regione Campania. Una battaglia vinta», racconta raggiante il vice presidente vicario Coni Campania. «E poi il progetto con il Ministero della Giustizia, con una attenzione concreta alla realtà sociale. «Canoa senza barriere» per il processo di inclusione con i ragazzi di Nisida, senza tralasciare le iniziative proficue con l’Inail, i giovani non vedenti e autistici al Circolo Ilva di Bagnoli», ricorda Avallone. «Sono gli uomini che fanno i tempi. Il nostro mantra dice tutto: «Siamo quelli del fare». Volgeremo il nostro interesse al bacino di Campolattaro, lago-diga di interesse nazionale: noi crediamo fermamente nella sinergia turismo e sport», conclude convinto Avallone.

«La nostra missione è vincere medaglie. Poniamo la società sportiva al centro dell'interesse federale, dove si sviluppano i valori dell’impegno, del rispetto e dell’entusiasmo per sogni ambiziosi», dichiara Luciano Buonfiglio, presidente Fick, che rammenta i suoi trascorsi rossoverdi. «Ho cominciato a 9 anni nella piscina del Circolo Posillipo. L’impegno vince su tutto e nessuno ci regala nulla». Numeri importanti quelli della Fick e incremento considerevole dei tesserati (da 6800 a oltre 2 milioni) con un bilancio federale di 6 milioni di euro.

«L’utile del 2021 verrà distribuito alle società per acquistare materiale e attrezzature sportive», annuncia Buonfiglio. «Dobbiamo fare un salto di qualità, puntando alle risorse umane». Da segnalare l’iniziativa umanitaria degna di lode messa in campo. «Ospiteremo 60 ragazzi ucraini under 23: saranno accolti nei prossimi giorni nei nostri centri federali di Castel Gandolfo e Ivrea». Presenti alla kermesse Aldo Cuomo, presidente Fis Campania, l’Hall of Fame Sandro Cuomo, consigliere allo sport della Lega Navale di Pozzuoli, Agostino Felsani, delegato provinciale Coni Napoli, e il vice presidente sportivo Fulvio Di Martire. «Sergio Avallone arricchisce tutti noi e la Federazione: è un valore aggiunto», sintetizza così il suo pensiero Gabriele Fabris.

Si complimenta con gli atleti che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli. «E’ opportuno rilanciare le discipline acquatiche, le cui potenzialità spesso sono sottovalutate. Sport volano per Napoli e per il turismo all’ombra del Vesuvio», ribadisce l’esponente della Giunta Manfredi (nelle foto di Nunzio Russo). «In arrivo una quota di 11 milioni di euro con il Pnrr: metà dei fondi sarà riservata a ristrutturare gli impianti, l’altra invece alle nuove strutture sportive. Sono briciole al momento ma aumenteranno sicuramente, quando lo sport avrà rilievo costituzionale».

Sono stati premiati i campioni italiani canoa polo under 14 nel 2020: Simone Botte, Fabio Della Ragione, Jacopo Scamardella, Agostino Palumbo, Matteo Del Sorbo, Valerio Illiano, Marco Carannante. Naturalmente Giuseppe Perrotti, Andrea Costagliola, Fabrizio Massa per la medaglia di bronzo conquistata agli Europei assoluti 2021, Francesca Illiano, bronzo agli Europei under 21. Riconoscimenti infine per quanti si sono distinti nelle discipline della canoa velocità, paracanoa, ocean racing, canoa polo: Giuseppe Annarumma, Giuseppe Buonfiglio, Orazio Manzo, Giuseppe Masullo, Alfonso Palomba, Bruno Viscito, Giuseppe Cotticelli, Mariano Bifano, Gabriele Fabris, e Sergio Avallone, atleta-dirigente.