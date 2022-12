Rinnovato l’appuntamento con la Festa del Canottaggio al Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Come da tradizione, il 4 dicembre il circolo di Santa Lucia ha celebrato i campioni dell’anno, chiamando a raccolta tutti i canottieri del presente e del passato nel giorno della celebrazione di Santa Barbara, protettrice di marinai.

Vertici del club in prima fila con il presidente Fabrizio Cattaneo della Volta, il vicepresidente sportivo Enrico Milano e il consigliere al Canottaggio, Giulio Palomba. Tra i presenti il novantottenne decano degli allenatori Marcello James insieme a Sergio Pepe, insignito dal Coni con la Stella di bronzo al merito sportivo e neo socio cinquantennale, e l’olimpionico Davide Tizzano.

“Un giorno importantissimo per il Circolo Savoia”, afferma il presidente Cattaneo. “Non abbiamo voluto mancare neanche quest’anno, nonostante fosse una domenica e fosse assente un gruppo di atleti che ci ha raggiunto soltanto in serata da Sabaudia, dopo aver remato per le ultime gare della stagione”.

Lo stesso giorno, infatti, erano in calendario i Campionati Italiani di gran fondo, dove i bianco blu hanno conquistato un secondo posto con l’Otto junior e un terzo con l’Otto cadetti.

Riconoscimenti dunque per tutti i canottieri: i medagliati mondiali, europei e italiani, le ragazze campionesse d’Italia, i più piccoli protagonisti ai festival giovanili e gli appassionati della categoria master.

“Celebriamo un anno di grandi risultati di tutte le categorie, mi piace evidenziare i successi dei giovanissimi che rappresentano il futuro del canottaggio bianco blu - commenta il presidente -. Anche quest’anno il Circolo ha chiuso nei primissimi posti delle classifiche per club a conferma della bontà del lavoro svolto dagli allenatori Mariano Esposito, Flaviano Ciriello, Antonio D’Agosta, Allegra Sbarra, Camilla Infante e Alessio Vagnelli, che ringraziamo per l’impegno con il quale riescono a superare anche le difficoltà che ogni giorno affronta chi vuole fare canottaggio nel nostro territorio”.