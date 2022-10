Rinviata di una settimana la Festa dello Sport a Pomigliano d’Arco. L’evento, previsto per questo weekend, viene spostato a sabato 8 e domenica 9 ottobre. La prima edizione della kermesse organizzata presso il Parco pubblico Giovanni Paolo II dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Del Mastro, su impulso dell’assessore allo sport e alle pari opportunità, all’istruzione e alle politiche giovanili, Anna Fiore, con il patrocinio di Sport e Salute, diretta dal segretario Francesca Merenda, in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, rientra a pieno titolo nel calendario di iniziative programmate in occasione della Settimana europea dello Sport.

Sarà una occasione importante per valorizzare le piccole e grandi realtà che lavorano nel settore sportivo e stringere sempre di più il legame tra sport e salute, quale binomio indissolubile per una società che punti al benessere di tutti e di ciascuno.

Ecco di seguito il programma completo di sabato 8 ottobre (dalle ore 10 alle 18:30):

Ciclo cross a cura di asd The Movers (ore 10, 15 e 17:30)

Capoeira con l’omonima asd Capoeira jatobà (ore 10, 15 e 17:30)

Karate (ore 15, 16 e 17), ginnastica artistica (ore 15:20, 16:20 e 17:20), judo (ore 15:40, 16:40 e 17:40) con la Pomilia

Attività motorie per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Sport e Salute (dalle ore 16 alle 18:30)

Corsa campestre e atletica a cura dell’asd Kinesis Lab Athletics, asd Podistica Pomigliano, Pomigliano marathon club (ore 16:30 e 18)

Ginnastica aerobica, artistica e ritmica a cura di Fitness Trybe ssd arl (ore 17)

Ecco di seguito il programma completo di domenica 9 ottobre (dalle ore 9:30 alle 13):

Ginnastica ritmica (ore 9:30, 10:15 e 11), taekwondo (ore 9:45, 10:30 e 11:15), danza hip hop (ore 10, 10:45 e 11:30) con la Pomilia

Boxe (ore 9:30) con la Scuola pugilistica Pomigliano

Attività motorie per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Sport e Salute (dalle ore 10 alle 12:30)

Nuoto presso la piscina comunale (previa prenotazione al seguente indirizzo https://bit.ly/3xXP9NY) con l’Acquachiara (dalle ore 10 alle 13)

Ginnastica aerobica, artistica e ritmica a cura di Fitness trybe ssd arl (ore 10.30)

Batteria atletica a cura dell’asd Kinesis Lab Athletics, asd Podistica Pomigliano, Pomigliano marathon club (ore 10:30)

Ciclo cross a cura di asd The Movers (ore 11:30)

Cerimonia di chiusura della Festa dello Sport (ore 12:30)

Nel corso delle due giornate si terranno altre iniziative dedicate ai seguenti sport: arrampicata sportiva, pallacanestro, pallavolo, rugby, scherma storica, sitting volley, surfskate. Saranno presenti stand informativi, non mancheranno dimostrazioni e laboratori di avviamento allo sport con i seguenti partner, associazioni e società sportive: Acquachiara, Capoeira Jatobà, Elisa Volley Pomigliano, Rugby Pomigliano 2021, Kinesis Lab Athletics, Mida Soccer, Olympia Basket, Podistica Pomigliano, Pomilia, Scuola pugilistica Pomigliano, Speed Planet, The Movers, Volley Ball 70 Pomigliano, Fitness Trybe Rybe ssd arl, Gruppo Scout Agesci Pomigliano, Pink Ambassador Fondazione Veronesi, Pomigliano Marathon Club, Virtus Academy Pomigliano.