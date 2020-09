Circolo Italia sugni scudi al Campionato Italiano 420, concluso con solo 4 prove in archivio valide per l’assegnazione dei titoli e per le qualificazioni al prossimo campionato mondiale di ottobre. Il sodalizio di Santa Lucia ha bussato il titolo italiano Under 19 conquistato dai fratelli Federico e Riccardo Figlia di Granara primi U19 e secondi assoluti. Ottimo piazzamento anche per Flavio Fabbrini e Salvatore Peluso Gaglione secondi nella categoria U17 a soli due punti dal primo e sesti assoluti. Podio sfiorato per l’equipaggio femminile composto da Roberta Bocchini e Speranza Savella, seconde nella categoria femminile, quarte tra gli u19 e ottave assolute. Con questi risultati i tre equipaggi del Circolo del Remo e della Vela Italia riescono ad ottenere il pass per il campionato mondiale che si terrà nelle stesse acque di Sanremo a fine ottobre. Qualifica per il mondiale centrata anche dall’equipaggio di Mascalzone Latino con Marianna Gambuli e Adriana Avella. Il tutto in un momento importante della vela napoletana. Il 18, 19 San Gennaro ed il 20 settembre è in programma una Regata Nazionale 29er alla Rotonda Diaz, la prima dopo lo tsunami che ha travolto il Paese e l’intero Pianeta. © RIPRODUZIONE RISERVATA