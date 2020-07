© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campione del mondo. Ne sbarca un altro all’ombra dele l’una storia che si ripete, un connubio che si rinnova nel tempo. Laterale classe 1983, nato ava ad impreziosire il roster allenato da. E’ consapevole il neoacquisto di calcare un parquet esigente, proprio nella città che ha visto trionfaredurante il suo settennato in. Esperienza e qualità, si presenta così il sudamericano dalla lunga militanza nel campionato nostrano.Lecito sognare.attivo e propositivo, dopo la domanda presentata per partecipare alla prossima serie A. Scatta subito l’intesa, simbiosi immediata e naturale. «Napoli è una città calda ed accogliente, sarà una bella avventura», annuncia fiducioso, soltanto quattro anni fa sul tetto del mondo nella rassegna iridata in. Ricordo indelebile la medaglia d’oro con la maglia dell’Conta di recarsi quanto prima in via, per ammirare il celebre murales del suo imperituro predecessore. Sicuramente sarà un turista testimonial, unendo sport e cultura. «So di trovare un ambiente bello, voglio mettere a disposizione la mia esperienza e fare un ottimo campionato», annuncia convinto Daniel Gerardo.Nel 2003 vince i playoff di B con il, poi il biennio in. Debutto con lain A. Si aggiudica lacon il, breve parentesi con la neonata. Fino al 2011 a, disputando la finale scudetto con lain A2 e, di nuovo in A. Il passaggio con il, divenendo beniamino dei tifosi e leader della squadra. Nel 2019 torna al, ma illo precetta nella scorsa stagione. Doppia cittadinanza, sceglie la Nazionale italiana nel 2008 ma viene escluso dalla lista definitiva per il Mondiale. Rivincita, vittorie e soddisfazioni. Alza lacon l’Argentina nel 2014 e poi l’apoteosi.Curiosità. Nonni di, sposato conda tre anni. Pizza e pasta, naturalmente asado il suo piatto preferito. Ammirala sua squadra del cuore.«Con Battistoni innalziamo il tasso tecnico. E’ un vero leader e siamo felici di averlo con noi. Ringraziamo lanelle persone diper serietà, correttezza e professionalità nella trattativa», dichiara entusiasta il direttore sportivo«Chist'è 'o paese d' 'o sole». Avevano anticipato i tempi. Splende ilnella città da sempre baciata dalla stella madre.