Zero vertigini. «Ma quanto è bello stare lassù». Procede ad alta velocità il team del presidente Serafino Perugino. Quinto successo consecutivo inanellato e primo posto nel girone D a punteggio pieno. FF Napoli perfetto al PalaCercola. «Non vedevo l’ora di scendere in campo tra le mura amiche e giocare con i miei compagni. Sono molto contento di aver ritrovato la via del gol ma soprattutto di aver vinto. Tre punti fondamentali», afferma l’indiscusso protagonista di giornata Attilio Arillo. Show del numero 9, autore di una tripletta fantastica. «Fisicamente sto bene», spiega il laterale difensivo classe 1994, che manda messaggi alla Nazionale italiana di futsal.

Cataforio annientato. «FF Napoli buono e bello. Abbiamo spinto anche sul 4-0. L’abbiamo chiusa sul 3-0. La squadra è focalizzata sull’obiettivo. Ottima la difesa sul portiere di movimento», afferma il tecnico azzurro. Con un pensiero rivolto al «carucha», che in settimana ha onorato la memoria di Diego Armando Maradona con una visita allo stadio San Paolo che fu. «Speriamo che non sia nulla di grave l’infortunio occorso a Renzo Grasso. Aspettiamo lunedì per capire l’entità», conclude Piero Basile. Sabato 12 dicembre sfida con il Melilli in Sicilia.

