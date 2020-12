Il ritratto della felicità. Combinazioni azzurre, incastri riusciti. Amalgama perfetta, assemblaggio eseguito. Si scrive FF Napoli, si legge alchimia sul parquet. L’intelaiatura voluta dal presidente Serafino Perugino, con la supervisione del direttore generale Pasquale Scolavino, ha trovato la collocazione adatta con l'impostazione di Piero Basile. «Stiamo costruendo qualcosa di importante», riferisce il tecnico di Martina Franca, che esterna congratulazioni.

APPROFONDIMENTI SPORT FF Napoli-Taranto 5-1

«Tre partite in sei giorni. Prova sfoderata all’insegna di intensità e concentrazione. Abbiamo creato una marea di palle gol più nel primo che nel secondo tempo. Sapevamo di dover rimanere tranquilli con la testa giusta. Non abbiamo rischiato nulla». In effetti previsioni confermate. «Complimenti al Taranto per come ha retto nella prima frazione, complimenti ai miei ragazzi», afferma soddisfatto Basile.

Striscia ininterrotta di vittorie: otto su otto. E i tifosi ringraziano. «Capiremo dove possiamo migliorare, cercare soluzioni diverse, trovare alternative in base alle difese avversarie». Intanto si gode i suoi. Attilio Arillo formato Nazionale, Luca De Simone ritrova il gusto del gol, Nejc Hozjan mette a segno il suo primo sigillo, la sicurezza di Vincenzo Amirante. «Giocatori importanti che attraverso il lavoro stanno facendo il salto di qualità. Da loro mi aspetto tanto, perché sono i calcettisti italiani a dover fare la differenza», conclude Basile (nelle foto di Fabio Miracolo).

Particolarmente entusiasta del percorso capitan Fernando Perugino. «Cerchiamo di vincerle tutte, non guardiamo gli altri. Fino ad ora abbiamo fatto un grande campionato, dobbiamo continuare così. Peccato non poter condividere questa gioia con il pubblico, ma speriamo di regalare un po' di felicità a chi è costretto a stare a casa. L'augurio è tornare tutti insieme al PalaCercola». Arrivederci al 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA