Sfolgorante FF Napoli. La Coppa Italia 2021 è azzurra. Mvp della competizione Rodolfo Fortino, miglior giocatore della finale Vitor Renoldi. Spetta al capitano Fernando Perugino l’onore di alzare al cielo il trofeo. Eloquente il punteggio, senza diritto di replica: Olimpus Roma battuta 5-0. Doppio capolavoro stagionale realizzato: promozione in serie A e trionfo nella ambita rassegna nazionale. Imbattuto il club partenopeo in una annata eccezionale da incorniciare nello scrigno della memoria.

Lezioni di futsal al PalaSavelli di Porto San Giorgio, dove si rivelano efficaci i piani tattici di Piero Basile per sopperire alle defezioni importanti di Luis Turmena e Attilio Arillo. Sprigiona energia il collettivo campano, tanto da fiaccare la resistenza capitolina. L’allungo fulminante dello sloveno Nejc Hozjan (2’52”) consente di legittimare l’1-0. Poi il Pallone d’oro illumina con un sinistro secco. Si gira e fa male Adriano Foglia (che ha riposato in semifinale), servito a dovere da Fortino: 2-0 al 10’16”. Prima si dispera per la transizione solitaria non concretizzata, poi dispensa di tacco l’assist vincente a Vitor Renoldi per il 3-0 (12’24”). In ogni zona del campo il pivot classe 1983. Disarmanti la scioltezza e la sicurezza degli azzurri in campo. Sul velluto il club del presidente Serafino Perugino, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Perfetto Marcio Ganho. Il 23 enne portiere legge in anticipo le intenzioni degli avversari, sempre pronto, sempre reattivo, non concede davvero nulla.

Nella ripresa l’Olimpus fatica a trovare il varco giusto, mentre Turmena incita i suoi dalla tribuna. Si accomoda sconsolato in panchina Leandro Moreira Chimanguinho. Attiva l’alta velocità Vitor Renoldi: il suo diagonale trafigge Sacoman De Freitas Laion e si allarga inevitabilmente il divario. Doppietta personale del numero 14 e 4-0 (23’13”).

Gioca la carta della disperazione Daniele D’Orto, che schiera il portiere di movimento alla ricerca della scintilla. Forzano le conclusioni Lolo Suazo e Jorginho. Arriva la sentenza definitiva. Colpo di grazia a firma di super Fortino: intercetta e insacca (5-0). Fuoriclasse assoluto e leader indiscusso il «Signore del parquet». Crono alleato e porta azzurra inviolata. Esulta il Napoli di indicibile gioia, pulsa felicità e batte forte il cuore. La Coppa Italia 2021 si ammanta di azzurro.