Ottava meraviglia cercasi. Tra palleggio e imbucate non si nasconde Nejc Hozjan. Al primo anno in azzurro lo sloveno classe 1996 fotografa il momento di grazia che sta vivendo il gruppo. «Sono contento dei risultati ottenuti fin qui. Stiamo dimostrando di essere la formazione più forte. E’ mancato forse il gol ma non mi preoccupo, perché arriverà al momento giusto. Cerco sempre di fare il massimo in campo», ammette convinto il numero 8.

Mentalità vincente. «Abbiamo qualità. Rodolfo Fortino fa crescere la squadra ed è l'Ibrahimovic del Napoli», sentenzia il 24enne laterale. Domani (ore 19) in campo al PalaCercola. «Dedicheremo la vittoria a Renzo Grasso, anticipa Hozjan. Operazione riuscita per l’argentino che si affida a Facebook. «Ringrazio il professor Flavio Rodriguez e la sua equipe. Sto bene. Grazie di cuore a tutti per il sostegno di questi giorni. Un abbraccio ai miei compagni di squadra, al presidente Serafino Perugino, a tutto lo staff dirigenziale e tecnico del Napoli. Ringrazio la mia famiglia, tutti gli amici del calcio a 5 e non solo. Siete davvero tantissimi ad essermi stati vicino. Non vedo l'ora di cominciare la riabilitazione e tornare a giocare».

Vigilia del match con il Taranto. «Questa è una settimana cruciale, che non è ancora finita. Abbiamo affrontato due trasferte pesanti per la forza degli avversari e la logistica. Tante ore di viaggio tra Melilli e Cosenza. Siamo usciti con due bellissime vittorie. Con la partita di domani saranno tre gare in sei giorni. Siamo concentrati per cercare di portare a termine questo filotto prima della pausa». Il tecnico Piero Basile avvisa i suoi.

«Il Taranto è una squadra tosta che vive sull’estro e la fantasia di tanti giocatori bravi tecnicamente: giocano senza pressioni e a viso aperto. I pugliesi non si chiudono troppo indietro. Ne verrà fuori una gran bella gara». Guai a deconcentrasi. Capitan Fernando Perugino e soci puntano sulla continuità. «Bisogna stare attenti alle individualità dei rossoblu. Il Taranto è la formazione che impiega più elementi nel corso della gara, mantenendo alta l’intensità».

Rotazioni punto di forza dei ragazzi di Angelo Bommino. «Con il Cosenza la miglior partita stagionale in termini di gestione. Abbiamo concesso pochissimo e anche in condizioni di non brillantezza siamo riusciti a non subire praticamente nulla negli ultimi 25 minuti di gara». Basile si affida a Hozjan. «Giocatore completo che sa fare bene entrambe le fasi. Deve crescere nella lettura del gioco e nel prendere le decisioni giuste in base ai movimenti degli avversari. Il futuro è certamente suo, ha qualità incredibili». Pronto al decollo l'ottovolante FF Napoli.

