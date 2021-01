Anticipa i tempi. Con un messaggio all’ambiente e alla squadra. Mossa a sorpresa tesa a sbaragliare la concorrenza. Dopo il rinnovo biennale al mancino Luis Felipe Naibo Turmena, capocannoniere incontrastato del girone D con 15 marcature realizzate, il presidente Serafino Perugino comunica di essersi accordato con il tecnico Piero Basile anche per la prossima stagione.

E’ già in atto la programmazione per il nuovo campionato. Si tratta di un chiaro segnale di continuità che il patron partenopeo intende lanciare ai suoi ragazzi, artefici di una striscia positiva di ben undici vittorie consecutive. FF Napoli sempre più protagonista in A2, con l’ambizioso progetto di conquistare la massima serie. Obiettivo alla portata, considerata la qualità del gruppo e la solidità della società, che coltiva un sogno noto ai tifosi. Gli azzurri intendono ritagliarsi uno spazio vitale sul parquet e nel panorama nazionale, partendo proprio dalla sintonia e sinergia con l’allenatore di Martina Franca.

Proseguono intanto gli allenamenti di capitan Fernando Perugino e compagni al PalaCercola, in vista della sfida contro il Bovalino mercoledì 10 febbraio. Si attende il ritorno dei due nazionali: lo sloveno Nejc Hozjan e Attilio Arillo, lo scugnizzo di Pianura impegnato con l'Italfutsal dopodomani contro la Finlandia, seconda gara di qualificazione a Euro 2022.

