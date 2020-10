Buona la prima. Allo sventolio della bandiera verde delle spiagge, prestigioso riconoscimento conferito dalla Foundation for environmental education (Fee) a Bovalino, si affianca lo stendardo azzurro che svolazza a Reggio Calabria. Capitan Fernando Perugino e compagni si sono affidati a san Francesco di Paola, riponendo fiducia nell’intercessione del patrono. E così è stato. Con la terza maglia nera, i ragazzi allenati da Piero Basile partono con il piede giusto. Nell’ultimo sabato di ottobre sereno epilogo della terza giornata di serie A2, che corrisponde all’esordio nel girone D.

Nonostante le pesanti assenze per squalifica di Luis Turmena, Luca De Simone e Attilio Arillo, il poker è servito. Mantiene la parola data alla vigilia Rodolfo De Araujo Fortino. «Spero di segnare», aveva dichiarato in conferenza stampa e onora la promessa sul parquet. Doppietta firmata nel primo tempo dal pivot classe 1983, che indossa la 20. In gol al 2’ e al 12’20”. Nel mezzo la rete di Alejandro Robledo Rosa Crivi per i bovalinesi. Chiudono la pratica nella ripresa lo sloveno Nejc Hozjan (1’20”) e il 30enne laterale Vitor Renoldi (14’).

Torna a sorridere il club del presidente Serafino Perugino dopo due mesi di preparazione e otto senza una gara ufficiale. Bovalino – FF Napoli 1-4. Inizio divertente, mentalità vincente.

