Bocche da fuoco. Attilio Arillo, Rodolfo Fortino, Luis Felipe Naibo Turmena e la vittoria è servita. Di misura ma preziosa. Blitz esterno al PalaCosentia per capitan Fernando Perugino e compagni, che in Calabria indossano la tenuta bianca. Stendono i rossoblu 2-3 il laterale difensivo classe 1994, il 37enne pivot, l’indiavolato mancino, che mira a conquistare lo scettro della classifica marcatori e raggiungere l’ambito obiettivo stagionale.

Settimo successo consecutivo per la compagine allenata da Piero Basile, capolista solitaria a punteggio pieno nel girone D. Imprevisto di giornata il blackout a 6’50” dal termine del primo tempo. Saltano le luci ma riaccende la speranza Arillo con il destro sotto la traversa (0-1). Su palla inattiva FF Napoli sorpreso e punito da Luan Costa (1-1). Dietro l’angolo le sorprese, quando a calcare il parquet c’è il Robocop partenopeo. Dopo l’assist del momentaneo vantaggio, griffa il sorpasso Fortino a 24” dalla fine del periodo.

Prova a rovinare il martedì del futsal Federico Fedele: 2-2 arpionato in appena 29”. Classe ed estro, accompagnati da volizione, permettono al giocatore 29enne, che ha indossato (al rovescio) e innalzato la maglia numero 4 con dedica speciale all’infortunato Renzo Grasso, di risolvere la matassa e liquidare la pratica. Sempre più leader del team Turmena, eroe del recupero e non solo. Soccombe così il Cosenza. La foto di rito momento catartico. Pugni chiusi, sorrisi e braccia al cielo non mancano mai in casa FF Napoli. Anche in giro per la Penisola.

