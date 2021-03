Passata la sbornia promozione, capitan Fernando Perugino e compagni non commettono passi falsi. Gli auguri di Peppe Bruscolotti galvanizzano l’ambiente e arriva la 19esima vittoria consecutiva. Al PalaCercola FF Napoli- Gear Siaz Piazza Armerina 7-3. Pratica già archiviata nel primo tempo, quando i neopromossi in seria A rifilano sei gol ai siciliani. Timbra il 30esimo sigillo stagionale Rodolfo Fortino, Luis Turmena realizza una doppietta, in rete Luca De Simone, Vitor Renoldi, Adriano Foglia e Vincenzo Milucci. Il tecnico Piero Basile concede una chance a Carlo Capiretti, impiegato in porta al posto di Marcio Ganho. Nella ripresa i gol degli ospiti, che colpiscono due volte con Fabinho e beneficiano dell’autogol di De Simone.

Tre gare da giocare ancora in regular season, gli azzurri proveranno a fare en plein. Dal 16 al 18 aprile Final Eight di Coppa Italia di serie A2 al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Parteciperanno le otto squadre giunte nelle prime due posizioni al termine del girone di andata dei rispettivi raggruppamenti: L84 Volpiano e Atletico Nervesa (girone A), Olimpus Roma e Leonardo (girone B), Cobà e Cus Molise (girone C), FF Napoli e Polistena (girone D). Fondamentale per il club presieduto da Serafino Perugino tenere alta la concentrazione e non dare nulla per scontato.