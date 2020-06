© RIPRODUZIONE RISERVATA

Termoscanner all’ingresso per misurare la temperatura corporea. In fila indiana e in maniera ordinata i ragazzi in pantaloncini azzurri e polo logatasalgono le scale, muniti rigorosamente di mascherina. Igienizzano le mani dall’apposito dispenser. Distanziati lungo il percorso e sulla materassina, nel rispetto previsto dalle linee guida e dai protocolli sanitari. Aperta la finestra dalla quale si gode una vista spettacolare diconravvicinato esullo sfondo. E’ ufficialmente partita laper il judo napoletano targato. In piena sicurezza.Tornano ad allenarsi finalmente gli atleti delle Fiamme Oro. Flessioni e piegamenti, potenziamento con elastici, arrampicata della fune e non solo. Ancora zero contatti (come nella scherma, boxe, pallanuoto e rugby) ma la ripartenza ha un valore psicologico davvero importante. E poi sanificazione degli ambienti, come mostrano chiaramente le immagini del video realizzato da(primatista 100 e 200 delfino).«Si è percepita grande voglia di ripartenza. Sono ripresi gli allenamenti della sezione judo del, in ottemperanza delle attuali disposizioni normative in materia di. La palestra, ubicata nel, ha accolto i ragazzi di tutte le età, che, visibilmente emozionati, hanno ripreso a calcare uno dei tatami più suggestivi d’», spiega, direttore tecnico delle Fiamme Oro. Due le sessioni di allenamento previste: mattina e pomeriggio. «Si alternano tecnici di assoluto valore:(che durante la quarantena hanno condotto la campagna via social, insieme ai pugili, bronzo alle),e I: stanno svolgendo un lavoro esemplare. Programmi supervisionati dal campione), neo direttore tecnico nazionale di recente nomina, insieme ai fratelli, tecnici di longeva e comprovata esperienza», sottolinea Piscopo.del judo tinto di. «Da rimarcare l’impegno e l’esempio sportivo di. Ben presto arriveranno altri campioni: li aspetteremo a braccia aperte», annuncia Piscopo, che evidenzia un metodo vincente e un modus operandi funzionale «grazie al prezioso supporto del, e del».. «Lo sport sta imprimendo una grandissima svolta di natura sociale e pedagogica, evidente anche la sua evoluzione agonistica di spessore. Dalla prossima settimana riprenderemo le attività ale operativo sarà l’, in», conclude Piscopo.«C’è tanto entusiasmo tra i ragazzi. Ho notato che si sono resi conto della mancanza della loro quotidianità. Li ho trovati molto maturati. Sono ritornati, apprezzando ancora di più il nostro dojo, la nostra disciplina, e i tecnici», afferma. «Dopo ili ragazzi hanno dato immenso valore alla vita di tutti i giorni e apprezzato maggiormente il significato dell’amicizia: questo mi inorgoglisce e mi lascia ben sperare per i prossimi risultati, che non sono solo agonistici ma anche e soprattutto umani».Bentornato judo, bentrovate Fiamme Oro.