Sfuma il sogno europeo di Filippo Ganna. Il corridore azzurro ha chiuso in seconda posizione la cronometro di Trento, valevole per il campionato europeo, chiudendo alle spalle dello svizzero Stefan Kung, bravo a imporsi per il secondo anno consecutivo. Otto secondi hanno diviso i due grandi specialisti della cronometro: una gara disputata sul filo dei secondi, con il podio chiuso dal terzo posto del belga Remco Evenepoel. È arrivato sesto l’altro azzurro in gara, Edoardo Affini.

«Già da questa mattina nel riscaldamento sentivo che le gambe non giravano proprio alla perfezione - ha spiegato Ganna - forse ho pagato lo sforzo di ieri nel team relay, ma chiudere con un oro e un argento è una grande soddisfazione, quindi è una scelta della quale non mi pento».

Europei di ciclismo, Guazzini trionfa nella cronometro donne Under 23

Questa mattina è arrivato invece l’oro nella cronometro donne Under 23 con Vittoria Guazzini e il bronzo di Elena Pirrone. Tra le elite ha chiuso invece ottava Vittoria Bussi.